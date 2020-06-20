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وزير الصحة الأردني: الوضع الوبائي بالمملكة مطمئن وإقليميا وصل لدرجة القلق

01:15 م السبت 20 يونيو 2020
وزير الصحة الأردني: الوضع الوبائي بالمملكة مطمئن وإقليميا وصل لدرجة القلق

الوضع الوبائي بالمملكة مطمئن

عمان - أ ش أ

أكد وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اليوم السبت، أن الوضع الوبائي في المملكة مستقر، فيما وصلت زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الدول المجاورة وبشكل مطرد إلى درجة القلق.

ودعا الدكتور جابر - في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية بترا - المواطنين والمقيمين وفي ظل هذه التطورات، إلى زيادة الحرص باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الوقاية من المرض، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وتعقيم الاسطح، والتركيز على العناية الشخصية وغسل اليدين.

وشدد وزير الصحة على أهمية تحميل تطبيق (أمان) الذي يساعد على كشف وتتبع الحالات المخالطة للمصابين بفيروس كورونا، منوها إلى أن الانفتاح وعودة النشاطات الاقتصادية تتطلب الوقوف معا وتحمل المسؤولية الكاملة في مكافحة انتشار الوباء.

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الأردن سعد جابر فيروس كورونا

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