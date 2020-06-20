أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الرئيس السوري يزور إحدى نقاط الجيش بريف دمشق

12:56 م السبت 20 يونيو 2020
الرئيس السوري يزور إحدى نقاط الجيش بريف دمشق

بشار الأسد

دمشق - أ ش أ

قام الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء الأسد، اليوم السبت، بزيارة إحدى نقاط الجيش بريف دمشق.

ونشرت قناة "روسيا اليوم" مجموعة من الصور للرئيس بشار الأسد وعقيلته أسماء وأفراد أسرتهما وهم في زيارة إلى إحدى نقاط الجيش.

وقالت القناة أن الزيارة جاءت أثناء توجه الرئيس السوري وعقيلته مع أفراد عائلتهما لمدينة بلودان بريف دمشق، حيث توقفا عند إحدى النقاط العسكرية في المنطقة وتبادلا الحديث مع الجنود.

هذا المحتوى من

بشار الأسد أسماء الأسد ريف دمشق

الخبر التالى:

وزير الصحة الأردني: الوضع الوبائي بالمملكة مطمئن وإقليميا وصل لدرجة القلق

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 52211

    عدد المصابين

  • 13928

    عدد المتعافين

  • 2017

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8477948

    عدد المصابين

  • 4444418

    عدد المتعافين

  • 452225

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي لقوات الجيش: كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو خارجها