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إندونيسيا تسجل 56 حالة وفاة و1226 إصابة جديدة بـ"كورونا"

12:36 م السبت 20 يونيو 2020
إندونيسيا تسجل 56 حالة وفاة و1226 إصابة جديدة بـ"كورونا"

فيروس كورونا

جاكرتا- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم السبت، تسجيل 1226 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و56 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أنه بحسب آخر أرقام وإحصائيات وزارة الصحة، تجاوزت حصيلة الإصابات بالفيروس في إندونيسيا 45 ألف حالة، وبلغ إجمالي الوفيات حتى الآن 2429 حالة، وهو أعلى عدد من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في شرق آسيا خارج الصين.

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا وزارة الصحة الإندونيسية اندونيسيا كوفيد 19

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