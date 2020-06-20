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188 إصابة جديدة بكورونا في المغرب ترفع الحصيلة إلى 9801 حالة

11:53 ص السبت 20 يونيو 2020
188 إصابة جديدة بكورونا في المغرب ترفع الحصيلة إلى 9801 حالة

فيروس كورونا

الرباط- (أ ش أ):

ذكرت وزارة الصحة المغربية ، اليوم السبت، أنه تم رصد 188 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 9801 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 505306 حالات منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب.

وأوضحت أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس ، ليثبت إجمالي الوفيات عند 213 حالة.. مشيرة إلى شفاء 16 حالة جديدة ، ليرتفع مجموع المتعافين من كورونا في البلاد إلى 8133 حالة.

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فيروس كورونا المغرب وزارة الصحة المغربية كوفيد 19

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