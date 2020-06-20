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غواصة مجهولة جنوب غرب اليابان

11:22 ص السبت 20 يونيو 2020
غواصة مجهولة جنوب غرب اليابان

وزير الدفاع الياباني تارو كونو

طوكيو- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم السبت، رصد غواصة أجنبية أثناء مرورها بالقرب من جزيرة أمامي-أوشيما بمحافظة كاجوشيما الواقعة جنوب غرب البلاد أثناء غوصها.

وذكرت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة (ذا جابان تايمز) اليابانية عبر موقعها الإلكتروني، أن الغواصة لم تنتهك المياه الإقليمية اليابانية حول الجزيرة، مؤكدة أنها أبحرت غربًا عبر المنطقة المجاورة للجزيرة دون تحديد الدولة التي تنتمي لها الغواصة.

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