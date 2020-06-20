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الكرملين : بولندا قد تشكل تهديدا لنا بإتاحة أراضيها لحلف "الناتو"

10:19 ص السبت 20 يونيو 2020
الكرملين : بولندا قد تشكل تهديدا لنا بإتاحة أراضيها لحلف "الناتو"

المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيس

موسكو- (أ ش أ):

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية(الكرملين) دميتري بيسكوف، أن بولندا قد تشكل تهديدا لبلاده بإتاحة أراضيها لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال بيسكوف - في تصريحات للقناة الروسية الأولى اليوم السبت - "إن بولندا بحد ذاتها بالكاد تشكل تهديدا لروسيا، لكن كونها دولة مستعدة لإتاحة أراضيها للبنية التحتية العسكرية لدول ثالثة أو منظمة مثل حلف شمال الأطلسي، فهذا يمثل تهديدا لنا"، مشيرا إلى أن موسكو كانت على الدوام تحذر من خطورة زحف حلف "الناتو" نحو الحدود الروسية.

وتابع أن "موقف روسيا تجاه خطورة زحف البنية التحتية لحلف الناتو نحو حدودنا يكمن في أن هذا الأمر مزعج بالنسبة لنا ويدفعنا لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن بلادنا".

يُذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد أمس الجمعة، أن نشاط حلف "الناتو" في منطقة البلطيق وبولندا يحمل طابعا استفزازيا صريحا.

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دميتري بيسكوف الكرملين الناتو

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