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العراق يؤكد خلو السجون من أي إصابات بكورونا

10:18 ص السبت 20 يونيو 2020
العراق يؤكد خلو السجون من أي إصابات بكورونا

فيروس كورونا

بغداد- (أ ش أ):

أكدت وزارة العدل العراقية، اليوم السبت، خلو السجون من أي إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال وكيل الوزارة عبد الكريم فارس السعدي، في تصريح أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، "إن وزارته تؤكد خلو جميع السجون والمعتقلات التابعة لها من الإصابات بفيروس كورونا سواء للكبار أو الأحداث"، لافتا إلى أن عمليات التعقيم والتعفير تجري بشكل مستمر على مدار اليوم وبإشراف من منظمات وجهات دولية معنية بحقوق الإنسان، فضلا عن تطبيق جميع آليات وشروط الوقاية.

وأضاف وكيل الوزارة أن وزارته أنجزت مشروع تأهيل وتجديد سجن بغداد المركزي بطاقة استيعابية 3 آلاف سجين ليكون سجناً نموذجياً بحسب المعايير الدولية، موضحا أن الوزارة ستعمل على افتتاحه حال انتهاء الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة.

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا كوفيد 19 العراق وزارة العدل العراقية

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