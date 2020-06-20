كوريا الجنوبية تسجل 67 إصابة جديدة بكورونا
سول- (أ ش أ):
سجلت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك في أكبر حصيلة يومية منذ شهر تقريبا.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أفادت بأن تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا، يأتي بعد تسجيل 79 إصابة جديدة يوم 23 مايو الماضي.
وأوضحت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الحالات الجديدة منها 31 حالة قادمة من خارج البلاد و36 حالة عدوى داخلية.
ويثير ارتفاع حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، مخاوف من حدوث موجة ثانية من تفشي الفيروس داخل البلاد.
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