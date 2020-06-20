أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

كورونا في فرنسا: الإصابات تتجاوز 97 ألفا والوفيات أكثر من 29 ألفا

10:14 ص السبت 20 يونيو 2020
كورونا في فرنسا: الإصابات تتجاوز 97 ألفا والوفيات أكثر من 29 ألفا

فيروس كورونا

باريس- (د ب أ):

ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 197,353، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا، بتوقيت باريس، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز".

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت إن عدد الوفيات بسبب الفيروس بلغ 29,620، فيما تعافى 74,241. وقد مر حوالي 21 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة في فرنسا.

فيروس كورونا فرنسا كوفيد 19

الخبر التالى:

كوريا الجنوبية تسجل 67 إصابة جديدة بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 52211

    عدد المصابين

  • 13928

    عدد المتعافين

  • 2017

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8477948

    عدد المصابين

  • 4444418

    عدد المتعافين

  • 452225

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان