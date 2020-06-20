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وزير الخارجية الماليزي: على العالم التركيز على 3 أمور رئيسية لمعالجة تأثير كورونا

10:06 ص السبت 20 يونيو 2020
وزير الخارجية الماليزي: على العالم التركيز على 3 أمور رئيسية لمعالجة تأثير كورونا

وزير الخارجية الماليزي هشام الدين حسين

كوالالمبور- (أ ش أ):

كد وزير الخارجية الماليزي هشام الدين حسين، أن هناك ثلاثة أمور رئيسية يجب على العالم، أن يركز عليهم للحد من تأثيرات غير مباشرة لجائحة فيروس كورونا المستجد، ألا وهي القضاء على فيروس "كوفيد-19" واستعادة النشاط الاقتصادي وتعزيز التعاون الدولي.

وقال حسين وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (برناما) الماليزية اليوم السبت - إن "هذه الجائحة لا تميز بين ضحاياها بل تضر الجميع بغض النظر عن الحدود أو الثروة أو القوة "، موضحًا أن القضاء على "كوفيد-19" يتطلب على الدول ضرورة السعي لاكتشاف الدواء لعلاج المصابين واللقاح لضمان الوقاية من الجائحة في المستقبل.

وفيما يتعلق بجهود انتعاش الاقتصاد، أوضح أن هناك حاجة ماسة إلى استجابة متكاملة لتعافي التجارة العالمية وسلسلة السلع والخدمات ما بعد أزمة كوفيد-19.

وأضاف وزير الخارجية الماليزي، أن بلاده أيدت تعهد الرئيس الصيني شي جين بينج في جمعية الصحة العالمية الـ73 في جنيف بأن الصين ستضمن توزيع لقاح الفيروس على جميع الدول بعد إنتاجه بنجاح، قائلا إنه "من المهم بالنسبة لنا تعزيز التعاون الدولي في محاربة هذا الوباء من خلال التضامن والشراكة".

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