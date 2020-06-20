باكستان تستأنف تسيير الرحلات الجوية من مطاراتها الدولية اليوم
اسلام أباد- (د ب ا):
استأنفت باكستان، اليوم السبت، رحلات الطيران الدولية، بعد شهور من التوقف بسبب القيود التى فرضتها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال عبدالستار خوخار، المتحدث باسم هيئة الطيران المدني في بيان أدلى فى وقت متأخر أمس الجمعة:"يسعد الحكومة (الباكستانية) إعلان استئناف الرحلات الدولية من وإلى المطارات الدولية اعتبارا من 20 يونيو".
وربما يخضع التصريح بتسيير الرحلات الجوية الدولية من المطارات الباكستانية لقيود من حين لآخر بناء على تطورات سيناريو فيروس كورونا المستجد، وتطبيق البروتوكولات الصحية.
ولايشمل السماح بتسيير الرحلات الجوية مطارين في إقليم بالوشيستان، جنوب البلاد، وهما جوادار وتوربات، بحسب البيان.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
52211
عدد المصابين
-
13928
عدد المتعافين
-
2017
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
8477948
عدد المصابين
-
4444418
عدد المتعافين
-
452225
عدد الوفيات
إعلان