الهند تسقط طائرة تجسس باكستانية بدون طيار

نيودلهي- (أ ش أ):

أسقطت قوات حرس الحدود الهندية طائرة تجسس باكستانية بدون طيار في مقاطعة "كاثوا" بولاية "جامو وكشمير".

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية اليوم /السبت/ - أنه تم العثور على العديد من الأسلحة في الطائرة التي تم إسقاطها.

ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.​