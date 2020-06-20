الهند تسقط طائرة تجسس باكستانية بدون طيار
08:07 ص السبت 20 يونيو 2020
نيودلهي- (أ ش أ):
أسقطت قوات حرس الحدود الهندية طائرة تجسس باكستانية بدون طيار في مقاطعة "كاثوا" بولاية "جامو وكشمير".
وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية اليوم /السبت/ - أنه تم العثور على العديد من الأسلحة في الطائرة التي تم إسقاطها.
ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
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