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الهند تسقط طائرة تجسس باكستانية بدون طيار

08:07 ص السبت 20 يونيو 2020
الهند تسقط طائرة تجسس باكستانية بدون طيار

أرشيفية

نيودلهي- (أ ش أ):
أسقطت قوات حرس الحدود الهندية طائرة تجسس باكستانية بدون طيار في مقاطعة "كاثوا" بولاية "جامو وكشمير".

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية اليوم /السبت/ - أنه تم العثور على العديد من الأسلحة في الطائرة التي تم إسقاطها.

ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.​

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