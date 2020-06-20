الأرجنتين تمدد محادثات إعادة هيكلة الديون لأكثر من شهر

بوينس آيرس- (د ب أ):

أعلنت الحكومة الأرجنتينية، الجمعة، أنها ستمدد مجددا الموعد النهائي لمحادثاتها الخاصة بإعادة هيكلة 65 مليار دولار من الديون الخارجية، وهذه المرة لأكثر من شهر.

وكان التأجيل حتى 24 يوليو هو الخامس منذ أن بدأت حكومة الرئيس ألبرتو فرنانديز التفاوض مع الدائنين قبل نحو شهرين، وكان من المقرر أن ينتهي الموعد النهائي السابق يوم الجمعة.

وذكر بيان للحكومة، بأن "الأرجنتين ومستشاريها يعتزمون الاستفادة من هذا التمديد للاستمرار في المناقشات والسماح للمستثمرين بمواصلة المساهمة في إعادة ناجحة لهيكلة الديون".

وكانت الأرجنتين قد قالت إنها توصلت إلى تفاهم مع دائنيها، إلا أن تقارير أفادت بأن المحادثات التي تركز على معدلات استرداد حاملي السندات الأجنبية وصلت إلى طريق مسدود في الأيام الأخيرة.

يذكر أن الأرجنتين تخلفت عن سداد ديون بلغت نحو 500 مليون دولار في مايو، ويمكن أن يهدد الفشل في التوصل إلى اتفاق لهيكلة الديون الدولة بالإفلاس.