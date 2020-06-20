قتلى وجرحى بصفوف الحوثيين فى هجوم للجيش اليمنى على مواقعها بـ"الجوف"

عدن- (أ ش أ):

أعلن الجيش اليمني، أن قواته نجحت في إفشال مخطط لمليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، لشن هجوم على مواقعه في مديرية خب الشعف في محافظة الجوف، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.

وقال مصدر عسكري، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، إن وحدات عسكرية شنت هجومًا استباقيًا خاطفًا ضد مجاميع من مليشيات الحوثي كانت تخطط للإغارة على أحد مواقع الجيش في جبهة النضود شرق بير المزاريق بالجوف.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش تمكنت من إطباق حصار على مجاميع المليشيا والاشتباك معها، مؤكدا سقوط قتلى وجرحى حوثيين وفرار آخرين منهم.

وبالتزامن استهدف طيران تحالف دعم الشرعية ثلاث عربات تحمل تعزيزات تابعة للمليشيات الانقلابية كانت في طريقها إلى الجبهة، وأسفرت الغارات عن تدميرها بالكامل.​