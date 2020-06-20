البرلمان الأوروبي يؤكد في قرار له "حياة السود مهمة"

بروكسل - (د ب أ):

أعلن البرلمان الأوروبي، اليوم الجمعة، دعمه لحركة "حياة السود مهمة"، وأكد أعضاء البرلمان في بروكسل عن موقفهم الرافض للعنصرية وعنف الشرطة.

وجاء في القرار إن البرلمان الأوروبي يدعم الاحتجاجات السلمية الشاملة عقب الموت الوحشي للأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد خلال عملية للشرطة الأمريكية.

وطالب أعضاء البرلمان المفوضية الأوروبية بضرورة مكافحة العنصرية الممنهجة.