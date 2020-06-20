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البرلمان الأوروبي يؤكد في قرار له "حياة السود مهمة"

12:09 ص السبت 20 يونيو 2020
البرلمان الأوروبي يؤكد في قرار له "حياة السود مهمة"

البرلمان الأوروبي

بروكسل - (د ب أ):
أعلن البرلمان الأوروبي، اليوم الجمعة، دعمه لحركة "حياة السود مهمة"، وأكد أعضاء البرلمان في بروكسل عن موقفهم الرافض للعنصرية وعنف الشرطة.
وجاء في القرار إن البرلمان الأوروبي يدعم الاحتجاجات السلمية الشاملة عقب الموت الوحشي للأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد خلال عملية للشرطة الأمريكية.
وطالب أعضاء البرلمان المفوضية الأوروبية بضرورة مكافحة العنصرية الممنهجة.

البرلمان الأوروبي بروكسل حركة حياة السود مهمة

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