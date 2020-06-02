مسؤول أمريكي: وزير العدل أمر بإخلاء المتظاهرين ليسير ترامب لكنيسة سانت جونز

وكالات

قال مسؤول في وزارة العدل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن وزير العدل وليام بار، أمر شخصيا مسؤولي إنفاذ القانون بإخلاء محيط ساحة لافاييت في واشنطن، من المتظاهرين أمس الاثنين، ليقوم الرئيس دونالد ترامب، بالترجل إلى كنيسة سانت جونز التاريخية التي تضررت جراء أعمال العنف المندلعة في الولاية.

وأكد المسؤول لنيويورك تايمز، أن خطة الإخلاء موضوعة قبل قرار ترامب إلتقاط صورًا تذكارية، لكنها نفذت حين أنطلق من البيت الأبيض للكنيسة.

وتسببت زيارة ترامب للكنيسة، بعد تهديده بنشر الجيش في البلاد، غضبًا بين رجال الدين والسياسة في أمريكا.

وعلق جو بايدن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، على تلويح ترامب بالإنجيل أمام الكنيسة، قائلا: "الأفضل من مسك الأنجيل وأنت تهدد أن تفتحه وتقرأه".

وأدان رئيس أساقفة واشنطن، بشدة سماح مزار كاثوليكي، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارته، بعد يوم من حملة القمع التي شنتها القوات الاتحادية في العاصمة ضد المتظاهرين المحتجين على مقتل رجل أسود على يد الشرطة.

وقال الأسقف ويلتون جريجوري في بيان "أجد أنه أمر محير ومستهجن أن تسمح أي منشأة كاثوليكية لنفسها بأن يساء استغلالها والتلاعب بها بشكل فاضح بطريقة تنتهك مبادئنا الدينية"