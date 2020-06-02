دراسة بريطانية: الأقليات العرقية أكثر عرضة للموت بفيروس كورونا

لندن - (د ب أ)

قال تقرير حكومي، اليوم الثلاثاء، إن احتمال وفاة الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات عرقية في بريطانيا حال إصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد يصل إلى الضعف، مقارنة بأعضاء الأغلبية البيضاء.

وأفادت هيئة الصحة العامة في إنجلترا، أنه مع السماح بالاختلافات الديموغرافية في العمر والطبقة والدخل والمنطقة، "عانى الأشخاص من العرقية البنجلاديشية من حوالي ضعف خطر الموت".

وقالت الهيئة إن معدل الوفاة كان أعلى بنسبة 50 بالمئة بالنسبة إلى "الأشخاص الذين ينحدرون من عرقيات صينية وهندية وباكستانية وآسيوية ومن البحر الكاريبي والأشخاص السود"، مقارنة بالمواطنين البريطانيين.

من جانبها، قالت الرابطة الطبية البريطانية، وهي نقابة للأطباء، إن التقرير لم يقدم توصيات بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها لحماية الأقليات العرقية و"أضاع فرصة تحديد العوامل المهنية".

وأضافت أن الباحثين الصحيين "لم يتمكنوا من إدراج تأثير المهنة" في تحليلهم.