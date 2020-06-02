اتهام ٦ ضباط في أتلانتا الأمريكية باستخدام العنف خلال فترة الحظر الليلي
وكالات
وجه المدعي العام لمقاطعة فولتون بولاية أتلاتنا الأمريكية بول هاوارد، اتهامات جنائية لستة عناصر من ضباط شرطة الولاية، اليوم الثلاثاء.
وبحسب واشنطن بوست، فإن كاميرات المراقبة ألتقطت فيديو لهم وهم يعتدون على طالبين جامعيين خلال تواجدهما في سيارتهم، السبت الماضي، خلال فترة حظر التجوال الليلي، بمسدسات صاعقة وتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال المدعي العام، في مؤتمر اليوم الثلاثاء، إن المشاهد التي ألتقطتها الكاميرات من الصعب مشاهدتها.
قال هوارد: "السلوك المتورط في هذا الحادث، لا يشير إلى الطريقة التي نتعامل بها".
وتشهدت الولايات المتحدة اضطرابات لليوم السابع على التوالي إثر مقتل المواطن الأمريكي من اصل أفريقي جورج فلويد، "خنقا" أثناء اعتقاله في مدينة مينيابوليس، الأسبوع الماضي.
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