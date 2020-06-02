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مينيسوتا تفتح تحقيقًا في ممارسات شرطة مينيابوليس خلال ١٠ سنوات

11:13 م الثلاثاء 02 يونيو 2020
مينيسوتا تفتح تحقيقًا في ممارسات شرطة مينيابوليس خلال ١٠ سنوات

الشرطة الأمريكية

وكالات

أعلنت ولاية مينيسوتا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنها ستحقق في سياسات وممارسات إدارة شرطة مينيابوليس على مدى العقد الماضي بعد رفع تهمة حقوق مدنية ردا على وفاة جورج فلويد، حسبما ذكرت واشنطن بوست.

وستقود مفوضة حقوق الإنسان ريبيكا لوسيرو التحقيق، الذي قال مكتب الحاكم الولاية تيم والتز، في بيان "سيحدد ما إذا كانت وزارة الدفاع قد انخرطت في ممارسات تمييزية منهجية تجاه الأشخاص الملونين وتأكد من وقف مثل هذه الممارسات".

وقال فالز، في مؤتمر صحفي إن هذا هو أول تحقيق للحقوق المدنية للولاية في شرطة مينيابوليس.

وقال مكتب فالز، إن توجيه الاتهام إلى قسم الشرطة سيمكن مسؤولي الدولة من التصرف بسرعة إذا وجدوا انتهاكات لحقوق مدنية.

وستطلب إدارة حقوق الإنسان من مسؤولي المدينة والشرطة إجراء تغييرات قصيرة المدى على الفور قبل صياغة الاستجابات طويلة المدى للعنصرية النظامية وتنفيذها.

وقال فالز في البيان: "يمكن أن يتوقع سكان مينيسوت أن تستخدم إدارتنا كل الأدوات المتاحة لنا لتفكيك أجيال من العنصرية النظامية في ولايتنا" مضيفا: "بينما نمضي قدمًا، نطلب من المجتمع مشاهدة ما نقوم به، وليس ما نقوله"

شرطة مينيابوليس ولاية مينيسوتا الأمريكية جورج فلويد الولايات المتحدة

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