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بيان مشترك لمصر والإمارات بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في ليبيا

11:11 م الثلاثاء 02 يونيو 2020
بيان مشترك لمصر والإمارات بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في ليبيا

وزارة الخارجية المصرية

(وكالات):

رحّبت مصر والإمارات اليوم الثلاثاء، بإعلان الأمم المتحدة قبول كل من الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق استئناف مباحثات وقف إطلاق النار، بحسب بيان مُشترك نشرته وزارة الخارجية المصرية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

وقال البيان: "في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، أعرب الوزيران خلال اتصال هاتفي، الثلاثاء، عن ترحيب بلادهما بإعلان الأمم المتحدة قبول كل من الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق استئناف مباحثات وقف إطلاق النار، مؤكدتين مجدداً على تمسكهما بالحل السياسي الذي يدعم السلام والأمن والاستقرار في جميع أنحاء ليبيا".

ودعت كل من وزارة الخارجية في مصر ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات في بيان مشترك اليوم إلى الالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، وعبر مسار مؤتمر برلين، مؤكدتين أن العملية السياسية هي الحل الوحيد لتحقيق السلام في ليبيا، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها.

وذكرت الوزارتان أنهما تقفان إلى جانب الشعب الليبي وكافة الأطراف التي تطالب بالتهدئة حقناً لدماء المدنيين الأبرياء وتحقيق الاستقرار في ليبيا، وخاصة مع استمرار الجهود الإنسانية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وزارة الخارجية المصرية ليبيا الجيش الوطني الليبي سامح شكري عبد الله بن زايد الأمم المتحدة الإمارات

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