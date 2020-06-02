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بعد وصول حالات مصابة.. اليونان تعلق جميع رحلات الطيران مع قطر

09:56 م الثلاثاء 02 يونيو 2020
بعد وصول حالات مصابة.. اليونان تعلق جميع رحلات الطيران مع قطر

فيروس كورونا

أثينا - (د ب أ)

علقت اليونان، جميع الرحلات الجوية من وإلى قطر حتى 15 يونيو، بعد تأكيد وجود 12 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد على متن رحلة قادمة من الدوحة أمس الاثنين، وفقا لبيان أرسلته الأمانة لعامة للحماية المدنية اليونانية بالبريد الإلكتروني .

وذكرت اليوم الثلاثاء وكالة أنباء بلومبرج أنه تم نقل جميع الركاب إلى فنادق مستخدمة للحجر الصحي قبل إعلان نتائج الفحوصات.

وسيظل الأشخاص الذين أظهر الفحص إصابتهم في الحجر الصحي لمدة 14 يوما، بينما سيخضع من جاءت نتائج فحصهم سلبية للحجر الصحي لمدة سبعة أيام.

فيروس كورونا الرحلات الجوية قطر اليونان الحجر الصحي

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