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الجيش الأمريكي يتوقع إنتاج لقاح كورونا بحلول نهاية السنة

09:49 م الثلاثاء 02 يونيو 2020
الجيش الأمريكي يتوقع إنتاج لقاح كورونا بحلول نهاية السنة

أرشيفية

(وكالات):

قالت مديرة البرنامج العسكري لأبحاث الأمراض المعدية في الجيش الأمريكي، ويندي سامونز جاكسون، إنه من المتوقع إنتاج لقاح ضد كورونا مع نهاية السنة الحالية.

وفي حديثها للصحفيين قالت الخبيرة الطبية إنه "من المعقول توقع إنتاج شكل من أشكال لقاح يمكن توفيره في مرحلة ما لفئة معينة من السكان، بحلول نهاية السنة"، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وأفادت وكالة "رويترز" بأن الجيش الأمريكي يخطط لإجراء اختبارات لقاحات شركات "مودرنا"، و"أسترازينيكا"، و"جونسون آند جونسون"، و"سانوفي"، حيث يرتقب أن تجرى تجارب لقاح "مودرنا" بشكل واسع في الولايات المتحدة، بينما يختبر لقاح "جونسون آند جونسون" في العديد من بلدان العالم.

وأكد الجيش أنه لن يسرّع من اختبارات اللقاح على حساب سلامة الأفراد، كما دعا للحفاظ على معدات الاستجابة لفيروس كورونا من أجل استخدامها خلال جائحات مستقبلية.

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أعلن في 15 مايو أن الحكومة ستنسق مع القطاع الخاص لإنتاج لقاح "لعلاج الأمريكيين والشركاء في الخارج" بحلول نهاية السنة.

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