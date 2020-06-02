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مسؤولو البنتاجون ينأون بأنفسهم عن تهديد ترامب باستخدام الجيش لقمع الاحتجاجات

09:44 م الثلاثاء 02 يونيو 2020
مسؤولو البنتاجون ينأون بأنفسهم عن تهديد ترامب باستخدام الجيش لقمع الاحتجاجات

البنتاجون

واشنطن - (د ب أ)

نأى مسؤولو البنتاجون، بأنفسهم عن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمكانية استخدام القوات العسكرية لقمع الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، وقالوا إنه سيكون من الأفضل الاعتماد على الحرس الوطني لإنفاذ القانون عند الحاجة.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج، أنه يبدو أن هذا جاء كرد فعل على تصريح ترامب في حديقة روز جاردن، أمس الاثنين، بأنه قد ينشر الجيش الأمريكي لإنهاء "أعمال الشغب والخروج على القانون" في جميع أنحاء البلاد.

ويهدد ترامب باستخدام القوات لسحق الاضطرابات في المدن الأمريكية، وقال "لدينا أكبر دولة في العالم" و"سنبقيها آمنة."

يشار إلى أن الولايات المتحدة تشهد احتجاجات مصحوبة باعمال عنف ردا على مقتل رجل اسود من جانب ضابط شرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا في وسط غربي البلاد.

البنتاجون الاحتجاجات دونالد ترامب الجيش الأمريكي

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