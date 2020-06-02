وصول قوات أمريكية إلى كولومبيا وسط جدل متزايد بشأن دورها

بوجوتا - (د ب أ)

وصل 48 جنديا من وحدة النخبة بالجيش الأمريكي، إلى كولومبيا، وسط جدل متزايد بشأن دورهم، حسبما أفادت صحيفة "ال تيمبو" اليومية اليوم الثلاثاء.

وقال وزير الدفاع كارلوس هولمز تروخيلو، أمس الاثنين، إنه سيكون هناك ما يصل إلى 52 جنديا وأنهم سيقدمون المشورة والتدريب للجيش الكولومبي في مكافحة الاتجار في المخدرات دون المشاركة في عمليات عسكرية.

ومع ذلك، أثارت هذه الخطوة عاصفة سياسية وتم استدعاء تروخيلو للمثول أمام مجلس الشيوخ لتوضيح سبب عدم استشارة الكونجرس في هذه الخطوة.

وذكرت صحيفة "ال تيمبو" إن 48 جنديا وصلوا إلى كولومبيا يوم الاثنين، بينما حدد تروخيلو اليوم الثلاثاء موعدا لوصولهم.

وقال فى مقابلة بثها التليفزيون إن الجنود الأمريكيين سيقضون في البداية أسبوعين في حجر صحي بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وخلال فترة الأربعة أشهر التي سيقضونها في كولومبيا، سيمكث بعض الجنود في العاصمة بوجوتا، بينما سيتم نشر آخرين في مواقع مضطربة في جنوب وشمال شرق ووسط كولومبيا.



وقالت الحكومة إن وجود القوات يعد جزاء طبيعيا من التعاون العسكري بين كولومبيا والولايات المتحدة.