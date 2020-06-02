إيران تحمّل مواطنيها مسؤولية انتشار كورونا: "يتصرفون بتهور"

(وكالات):

أعرب وزير الصحة الإيراني، سعيد نمقي، عن أسفه، الثلاثاء، لأن بعض مواطنيه لا يتقيدون بتدابير التباعد الاجتماعي المفروضة لاحتواء كوفيد-19، بعد تسجيل ارتفاع جديد بالإصابات في البلاد.

ولليوم الثاني على التوالي، أعلن مسؤولو الصحة تسجيل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة، ما جعل الوزير يعرب عن أسفه لأن "الناس يتصرفون بتهور تام حيال المرض"، بحسب "سكاي نيوز".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إسنا" عن نمقي قوله: "إما أنهم يثقون بنا تماما أو أنهم يعتقدون أن فيروس كورونا قد انتهى. وهذه المعلومة الأخيرة زائفة تماما".

وتحدث الوزير فيما كان المتحدث باسم وزارته كيانوش جهانبور يعلن عن تسجيل 3117 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ فبراير إلى 157562 إصابة.

ويقترب هذا العدد اليومي من الرقم القياسي للحالات الجديدة المسجلة في يوم واحد في إيران وهو 3186 إصابة سُجلت في 30 مارس، وهو رقم قياسي أيضا في الشرق الأوسط.

وازداد عدد الإصابات الجديدة المسجلة في إيران بشكل مستمر تقريبا منذ 2 مايو، عندما أعلنت السلطات أنها وصلت إلى أدنى مستوى في خلال شهرين.

ويرى بعض الخبراء الأجانب وكذلك العديد من المسؤولين الإيرانيين أن الأرقام الحكومية أقل من الواقع.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية فإن 64 شخصا توفوا جراء فيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل الإجمالي إلى 7942 وفاة، حسبما نقلت "فرانس برس".

وبدأت إيران بتخفيف القيود والتدابير لوقف انتشار الوباء في منتصف أبريل، واستأنفت معظم محافظات البلاد الإحدى والثلاثين غالبية أنشطتها.

وفي الأسبوع الماضي، سُمح بإقامة الصلوات الجماعية في المساجد بينما كانت المطاعم تعيد فتح أبوابها.