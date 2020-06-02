الأمم المتحدة: المانحون تعهدوا بتقديم ١.٣٥ مليار دولار مساعدات إنسانية لليمن

وكالات

أعلن منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مارك لوكوك، خلال مؤتمر مانحين لمساعدة اليمن، اليوم الثلاثاء، أن المانحين الدوليين تعهدوا بتقديم 1.35 مليار دولار مساعدات إنسانية لليمن، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن".

واستضافت السعودية مؤتمرا افتراضيا للأمم المتحدة للمساعدة في جمع 2.4 مليار دولار لمعالجة أوجه النقص في تمويل عمليات الإغاثة في اليمن.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن اليمن بحاجة ماسة إلى إحلال السلام لإنقاذه من أكبر أزمة إنسانية يعيشها في العالم.

وقال جوتيرش، إن هناك 24 مليون يمني بحاجة لمساعدات، مضيفا أن عدد النازحين داخل اليمن بلغ عددهم 4 ملايين شخص".

ودعا جوتيريش - في كلمته أمام مؤتمر الرياض للدول المانحة لليمن، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم الثلاثاء- الجميع إلى المساعدة في تمويل مواجهة الأزمة الإنسانية هناك، ويجب ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية لليمن.

وأضاف: "أن المنظمات الدولية لا تملك ما يكفي من الأموال لتغطية الاحتياجات الإنسانية في اليمن"، مشيرا إلى أن أكثر من 30 % من البرامج الأممية الإغاثية باليمن ستغلق العام المقبل، وأن نصف اليمنيين لا يستطيعون الحصول على مياه نظيفة.

وشدد على أنه يجب دعم وقف إطلاق النار في اليمن للتخفيف عن المدنيين.

ولفت إلى النقص الحاد بأجهزة التنفس وسيارات الإسعاف في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان - في كلمته أمام المؤتمر - إن "المملكة قدمت أكثر من 16 مليار دولار لمساعدة اليمن منذ بدء الأزمة، داعيا في الوقت ذاته المنظمات الدولية للمساهمة في مؤتمر المانحين.