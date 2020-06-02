الجيش اليمني يكبد الحوثيين خسائر كبيرة في جبهة "نهم"
عدن - أ ش أ
لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم، وجرح آخرين، اليوم الثلاثاء، في قصف لمدفعية الجيش، في جبهة نهم، شرقي العاصمة صنعاء.
وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت" أن القصف المدفعي استهدف، اليوم، تحركات لتعزيزات المليشيا الحوثية، كانت في طريقها لتعزيز مواقع تمركزها.
في السياق ذاته، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تعزيزاتها للمليشيا المتمردة، في الجبهة ذاتها ما أسفر عن تدمير عدد من الآليات والعربات التابعة للمليشيا الحوثية، وجرح ومصرع من كان على متنها.
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