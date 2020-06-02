أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

ترامب يضغط على الولايات لنشر القوات في محاولة لإظهار القوة

06:45 م الثلاثاء 02 يونيو 2020
ترامب يضغط على الولايات لنشر القوات في محاولة لإظهار القوة

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ)

ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حكام الولايات لنشر قوات الحرس الوطني في محاولة لتعزيز مكانته كزعيم يفرض القانون والنظام، وذلك بعد ليلة لجأ فيها ترامب للقوات الاتحادية في واشنطن لإظهار القوة ضد المتظاهرين.

وهدد ترامب بنشر القوات المسلحة لقمع الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة، التي هزت البلاد لمدة أسبوع.

وأمر الرئيس الأمريكي القوات الاتحادية بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين خارج البيت الأبيض مساء أمس الاثنين ليتمكن من السير عبر حديقة للذهاب إلى كنيسة لالتقاط الصور مع نسخة من الإنجيل.

وكان حكام ولايات نيويورك وماساتشوسيتس وميشيجان من بين الحكام الذين عارضوا أمر ترامب باستخدام القوة ضد المتظاهرين. ودعا ترامب حكام الولايات إلى "السيطرة" على الاحتجاجات، التي على الرغم من أن معظمها كانت سلمية، إلا أن بعضها تحول إلى أعمال شعب ونهب في بعض المدن.

وقد أمر حكام 24 ولاية بنشر قوات الحرس الوطني، ولكن في دور احتياطي بدرجة كبيرة.

وكانت الاضطرابات قد تفجرت فى العديد من المدن الأمريكية الكبرى بعد أن تم تصوير رجل الشرطة ديريك تشوفين يوم الثلاثاء الماضى وهو يضغط بركبته على عنق جورج فلويد وهو مواطن أمريكى من أصول أفريقية لمدة تسع دقائق تقريبا أثناء اعتقال فلويد ، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة .

دونالد ترامب متظاهرين الغاز المسيل للدموع نيويورك قوات الحرس الوطني

الخبر التالى:

البرلمان الجزائري يصادق رسميا على قانون المالية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 26384

    عدد المصابين

  • 6447

    عدد المتعافين

  • 1005

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6330069

    عدد المصابين

  • 2883711

    عدد المتعافين

  • 376005

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السودان يوضح موقفه من مفاوضات سد النهضة ويطالب بالامتناع عن الإجراءات الأحادية