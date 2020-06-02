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البرتغال تجري محادثات مع ألمانيا بشأن فتح "ممر جوي" للسائحين

06:44 م الثلاثاء 02 يونيو 2020
البرتغال تجري محادثات مع ألمانيا بشأن فتح "ممر جوي" للسائحين

الشرطة البرتغالية

لشبونة - (د ب أ)

أعلنت الحكومة البرتغالية أنها وصلت إلى مرحلة متقدمة في محادثات مع ألمانيا بشأن فتح "ممر جوي" للسائحين.

ونقلت اليوم الثلاثاء وكالة بلومبرج للأنباء، عن وزير الاقتصاد البرتغالى بيدرو سيزا فييرا قوله في جلسة برلمانية في لشبونة اليوم الثلاثاء إن الحكومة بدأت أيضا محادثات مع المملكة المتحدة الأسبوع الماضي مع سعيها لجذب السائحين مجددا إلى البرتغال.

وأوضح أن الدول تبحث كيفية استئناف الرحلات بناء على مستوى احتواء تفشي فيروس كورونا في الدول المختلفة.

وأعرب سيزا فييرا عن اعتقاده بإمكانية رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية في النصف الثاني من يونيو الجاري، وقال إن الحدود البرية مع إسبانيا ستظل مغلقة حتى شهر يوليو المقبل، إلا أنه من المرجح استئناف رحلات الطيران في النصف الثاني من الشهر الجاري.

يذكر أن البرتغال مددت الشهر الماضي تعليق الرحلات الجوية من إيطاليا حتى 15 يونيو. وتمثل السياحة 15 من الناتج المحلي الإجمالي للبرتغال كما يعمل بها 9 بالمئة من قوة العمل في البلاد.

الحكومة البرتغالية البرتغال ألمانيا ممر جوي

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