فرنسا تصادق على قرض بـ 5 مليارات يورو لمساعدة رينو على الاحتفاظ بموظفيها

باريس (د ب أ)

أعلنت وزارة الاقتصاد الفرنسية اليوم الثلاثاء أن الحكومة الفرنسية من المقرر أن تصادق اليوم الثلاثاء على ضمان قرض بقيمة خمسة مليارات يورو (6ر5 مليار دولار) لمساعدة عملاقة صناعة السيارات رينو في التغلب على تداعيات أزمة كورونا .

وجاء هذا التطور بعد أن اتفقت إدارة رينو والنقابات على بدء مناقشات بشأن الحفاظ على الوظائف في مصنع في موبيج شمالي فرنسا الذى تضرر من خطة لخفض التكاليف أعلنت يوم الجمعة.

وتهدف رينو، التي سجلت صافى خسائر بلغت 141 مليون يورو عام 2019، إلى خفض التكاليف بمقدار 2ر2 مليار يورو على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وقالت الرئيسة التنفيذية لرينو كلوتيلد ديلبوس يوم الجمعة إن الخطة سوف تؤثر على 15 ألف وظيفة بفروع الشركة حول العالم ونحو 4600 وظيفة في فرنسا.

لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذر في وقت سابق من هذا الأسبوع من أنه يجب أن يكون هناك اتفاق بشأن الوظائف في مصنع موبيج ومصنع قريب منه أيضا في دواي قبل أن توقع الحكومة، التي تمتلك حصة 01ر15% تجعلها أكبر مساهم في رينو، على ضمان القرض.

وقالت وزارة الاقتصاد إن المحادثات بين الإدارة والنقابات والسلطات الإقليمية حول مستقبل مصنع موبيج سوف تبدأ الأسبوع المقبل.