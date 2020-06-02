اعتقال إسرائيلي وجّه تهديدات لنتنياهو على "السوشيال ميديا"

تل أبيب- (د ب أ):

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، اعتقال شخص بشبهة توجيه تهديدات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن وحدة الجرائم الإلكترونية بالشرطة توصلت لهوية المشتبه به، وتبين أنه يبلغ من العمر 21 عاما ومن شمال إسرائيل وأنه جندي.

ومن المقرر أن يمثل المشتبه به أمام محكمة في وسط إسرائيل اليوم.

وكتب نتنياهو على موقع تويتر أمس الاثنين: "قبل أيام قليلة، تقدمت بشكوى للشرطة بشأن سلسلة من التهديدات بقتلي أنا وعائلتي".

وأضاف "واليوم، وللأسف، اضطررت لتقديم شكوى أخرى ضد شخص حقير قام بتفصيل كيف يخطط لقتلي وقتل عائلتي"، وأرفقها بلقطة مصورة للتهديد الذي تلقاه.

وخرجت احتجاجات مؤيدة لنتنياهو وأخرى مناهضة له في الأسابيع الماضية. وقد بدأت محاكمته في اتهامات بالفساد الأسبوع الماضي، ما جعله أول رئيس وزراء في إسرائيل تجري محاكمته وهو في المنصب.

وبعد ثلاثة انتخابات عامة في أقل من عام، أدى نتنياهو اليمين الدستورية الشهر الماضي رئيسا لحكومة وحدة طوارئ تضم حزبه "ليكود" وتحالف "أزرق أبيض" بزعامة منافسه السابق بيني جانتس.