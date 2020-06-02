استقالة السفير الأمريكي في ألمانيا

برلين- (د ب أ):

استقال السفير الأمريكي في ألمانيا، ريتشارد جرينيل، من منصبه بعد مضي أكثر من عامين على توليه هذا المنصب.

وصرح المتحدث باسم السفارة الأمريكية في برلين، جوزيف جيوردونو-شولتس، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن روبين كوينفيل، نائبة جرينيل، ستتولى القيام بأعمال منصبه مؤقتا.