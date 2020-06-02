مقتل مصور صحفي يمني بارز في عدن بنيران مجهولة

صنعاء- (د ب أ):

لقي مصور صحفي يمني بارز حتفه، الثلاثاء بنيران مجهولين، في مدينة عدن جنوبي البلاد.

وقال مصدر أمني، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية(د. ب.أ) إن مسلحين مجهولين قتلوا المصور الصحفي نبيل القعيطي قرب منزله بمديرية دار سعد في عدن.

وأضاف:" تم نقل القعيطي إلى مستشفى تديره منظمة "أطباء بلا حدود" في المدينة من أجل تلقي العلاج، إلا أنه كان قد فارق الحياة".

ولاذ المسلحون بالفرار، ولم يتم تحديد على هوياتهم حتى الآن.

ويعتبر القعيطي أحد المصورين الصحفيين البارزين في عدن، وسبق أن عمل لدى بعض وسائل الإعلام الدولية.