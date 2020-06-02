أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

مقتل مصور صحفي يمني بارز في عدن بنيران مجهولة

02:22 م الثلاثاء 02 يونيو 2020
مقتل مصور صحفي يمني بارز في عدن بنيران مجهولة

صورة تعبيرية

صنعاء- (د ب أ):

لقي مصور صحفي يمني بارز حتفه، الثلاثاء بنيران مجهولين، في مدينة عدن جنوبي البلاد.

وقال مصدر أمني، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية(د. ب.أ) إن مسلحين مجهولين قتلوا المصور الصحفي نبيل القعيطي قرب منزله بمديرية دار سعد في عدن.

وأضاف:" تم نقل القعيطي إلى مستشفى تديره منظمة "أطباء بلا حدود" في المدينة من أجل تلقي العلاج، إلا أنه كان قد فارق الحياة".

ولاذ المسلحون بالفرار، ولم يتم تحديد على هوياتهم حتى الآن.

ويعتبر القعيطي أحد المصورين الصحفيين البارزين في عدن، وسبق أن عمل لدى بعض وسائل الإعلام الدولية.

عدن صنعاء مقتل مصور صحفي

الخبر التالى:

استقالة السفير الأمريكي في ألمانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 26384

    عدد المصابين

  • 6447

    عدد المتعافين

  • 1005

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6330069

    عدد المصابين

  • 2883711

    عدد المتعافين

  • 376005

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:في رسالة لمجلس الأمن.. السودان يطالب بعدم اتخاذ إجراءات أحادية بشأن سد النهضة