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الإمارات تسجل 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا

01:39 م الثلاثاء 02 يونيو 2020
الإمارات تسجل 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة الاماراتية

أبوظبي- أ ش أ:

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الثلاثاء، تسجيل 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية، ليبلغ إجمالي الإصابات المسجلة 35 ألفا و788 إصابة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 269 حالة بعد تسجيل وفيات جديدة من جنسيات مختلفة.

كما أعلنت الوزارة شفاء 388 حالة، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 18726.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.

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