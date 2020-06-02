50 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة في إسرائيل
01:02 م الثلاثاء 02 يونيو 2020
غزة- أ ش أ:
أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية، الثلاثاء، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 17 ألفا و219 حالة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت " الاسرائيلية - أن الوزارة سجلت حالتي وفاة خلال الساعات الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 287 حالة.
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