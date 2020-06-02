أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

50 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة في إسرائيل

01:02 م الثلاثاء 02 يونيو 2020
50 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة في إسرائيل

وزارة الصحة الإسرائيلية

غزة- أ ش أ:

أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية، الثلاثاء، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 17 ألفا و219 حالة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت " الاسرائيلية - أن الوزارة سجلت حالتي وفاة خلال الساعات الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 287 حالة.

هذا المحتوى من

وزارة الصحة الاسرائيلية إسرائيل فيروس كورونا

الخبر التالى:

الغنوشي: نتعامل بدبلوماسية مع الوفاق الليبية.. ولا معنى للحياد السلبي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 26384

    عدد المصابين

  • 6447

    عدد المتعافين

  • 1005

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6330069

    عدد المصابين

  • 2883711

    عدد المتعافين

  • 376005

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الدولار يرتفع ويتخطى الـ 16 جنيهًا مع بدء تعاملات اليوم