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إصابات كورونا في تشيلي تتجاوز 100 ألف

11:30 ص الثلاثاء 02 يونيو 2020
إصابات كورونا في تشيلي تتجاوز 100 ألف

أرشيفية

جنيف- (د ب أ):
تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في تشيلي 100 ألف حتى الآن، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.
كما تجاوز عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد 1100 حالة.
وشهدت تشيلي احتجاجات في الآونة الأخيرة.
ومن أجل كبح جماح تفشي الوباء، ظلت منطقة سانتياجو الكبرى قيد العزل على مدار أسابيع.
وحذرت منظمة الصحة العالمية أمس الاثنين فقط من أن وباء كورونا لم يصل إلى ذروته بعد في أمريكا اللاتينية.
وبالإضافة إلى تشيلي، أشارت المنظمةإلى البرازيل وبيرو والمكسيك، ضمن الدول التي سجلت أعدادا كبيرة من الإصابات الجديدة بكورونا.
يشار إلى أن الأنظمة الصحية في هذه البلاد تعاني من ضغوط ضخمة بسبب الوباء. وفي تشيلي، حذرت نقابة الأطباء قبل أيام من الضغوط على المستشفيات، ما يعني أن جميع الأسرَّة في وحدات العناية المركزة مشغولة تقريبا.
ويتم تحديث موقع البحث في جامعة جونز هوبكنز بانتظام بالبيانات الواردة، وبالتالي يظهر مستوى أعلى من الإصابات المؤكدة من الأرقام الرسمية لمنظمة الصحة العالمية. ومع ذلك، ففي بعض الحالات تم تعديل بيانات الجامعة في الآونة الأخيرة إلى أعداد أقل.

فيروس كورونا جنيف تشيلي

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