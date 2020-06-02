طوكيو تسجل أعلى إصابات يومية بفيروس كورونا منذ 19 يومًا

طوكيو- (د ب ا):

أعلن مسؤولوالعاصمة اليابانية طوكيو تسجيل أكثر من 30 حالة إصابة يومية بفيروس كورونا، الثلاثاء.

وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية أنه هذه أول مرة تسجل فيها طوكيو عدد حالات إصابة جديدة يتجاوز 30 حالة منذ 19 يوما.

كانت اليابان رفعت حالة الطوارئ المفروضة على مستوى البلاد منذ منتصف أبريل للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا .

وكان وزير الانعاش الاقتصادي الياباني ياسوتوشي نيشيمورا قد قال في 31 مايو الماضي إن الحكومة لا تعتزم إعادة فرض حالة الطوارئ لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وذلك على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة في طوكيو وكيتاكيوشو.

وقد أعادت اليابان فتح القصر الامبراطوري أمام المواطنين، الثلاثاء، بعد إغلاق دام شهرين بسبب فيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات تخفيف القيود المفروضة لمواجهة الفيروس.