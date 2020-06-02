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الصين: قتيلان و6 مفقودين جراء أمطار غزيرة جنوبي غرب البلاد

10:55 ص الثلاثاء 02 يونيو 2020
الصين: قتيلان و6 مفقودين جراء أمطار غزيرة جنوبي غرب البلاد

علم-الصين

بكين- (د ب أ):

لقي شخصان حتفهما وفُقد ستة آخرون من جراء أمطار غزيرة وانهيارات أرضية ناجمة عنها بمقاطعة يوننان جنوب غربي الصين.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، الثلاثاء، عن السلطات المحلية فإن أمطارا غزيرة، وصفت بأنها "الأشد منذ بدء سجلات الأرصاد الجوية"، تجتاح المنطقة منذ الأحد.

وحتى مساء أمس، تسببت الأمطار في إلحاق أضرار بأكثر من 9200 شخص، من ضمنهم 2784 مقيما تم إجلاؤهم بشكل عاجل و427 سائحا عالقا.

وقالت السلطات المحلية إنه في الوقت الحاضر، تم استعادة خطوط الاتصالات في المنطقة الأساسية وروابط المرور الخارجية. ولا تزال جهود الإنقاذ والإغاثة مستمرة حاليا.

الصين أمطار مصرع شخصين

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