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باكستان: إصابات كورونا 76 ألفا و398 والوفيات 1621

10:51 ص الثلاثاء 02 يونيو 2020
باكستان: إصابات كورونا 76 ألفا و398 والوفيات 1621

أرشيفية

إسلام آباد- (د ب أ):
أعلنت السلطات الباكستانية، الثلاثاء، تسجيل 78 حالة وفاة جديدة في البلاد نتيجة الاصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1621 حالة.
من ناحية أخرى، ارتفع عدد الاصابات بالفيروس في البلاد إلى 76,398 حالة، بعد تسجيل 3938 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ذا نيشن" الاخبارية الباكستانية عن المركز الوطني للقيادة والعمليات.
ويتلقى المرضى العلاج بمراكز الحجر الصحي في 462 مستشفى، حيث يتوفر 7295 سريرا للمرضى.
وأجرت باكستان حتى الآن 577,974 فحصا لفيروس كورونا، منهم 16,548 فحصا خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقد تعافى 27,110 مريضا بالفيروس في البلاد.

فيروس كورونا باكستان السلطات الباكستانية

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