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إندونيسيا تلغي الحج هذا العام

10:10 ص الثلاثاء 02 يونيو 2020
إندونيسيا تلغي الحج هذا العام

مناسك الحج

القاهرة (وكالات)

قالت وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا إن البلاد ألغت الحج هذا العام في أكبر الدول الإسلامية سكانا بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، حسبما أوردت وكالة رويترز للأنباء الثلاثاء.

ويخرج مئات الآلاف من الإندونيسيين سنويا في رحلات حج لزيارة الحرمين الشريفين في مكة والمدينة بالسعودية. وتطبق إندونيسيا نظام حصص لا يسمح للشخص بأداء الحج سوى مرة واحدة كل 20 عاما وفقا لأمانة مجلس الوزراء.

وكانت السلطات السعودية قالت بالفعل إن الحج والعمرة معلقان لحين إشعار آخر.

وقال فخر الرازي وزير الشؤون الدينية الإندونيسي إن قرار إلغاء رحلات الحج هذا العام اتخذ بسبب تفشي فيروس كورونا واستمرار القيود على السفر.

وكان من المقرر أن تبلغ حصة الحجاج الإندونيسيين هذا العام 221 ألف حاج وأفاد موقع الوزارة بأن 90 بالمئة منهم تقدموا بالفعل بطلبات للسفر.

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