الصين: 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

بكين- (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في الصين، الثلاثاء، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأفادت السلطات الصحية بأن جميع الحالات الخمسة هي لمواطنين صينيين قادمين من الخارج.

ولم تبلغ السلطات عن تسجيل وفيات.

وسجلت الصين حتى صباح الثلاثاء 83 ألفا و22 إصابة بالفيروس و4634 وفاة، حسب موقع "وورلد ميترز".