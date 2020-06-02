أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الصين: 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

09:51 ص الثلاثاء 02 يونيو 2020
الصين: 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

الصين

بكين- (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في الصين، الثلاثاء، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأفادت السلطات الصحية بأن جميع الحالات الخمسة هي لمواطنين صينيين قادمين من الخارج.

ولم تبلغ السلطات عن تسجيل وفيات.

وسجلت الصين حتى صباح الثلاثاء 83 ألفا و22 إصابة بالفيروس و4634 وفاة، حسب موقع "وورلد ميترز".

الصين فيروس كورونا وفيات كورونا

الخبر التالى:

غموض موقف زوكربرغ تجاه ترامب يسبب أزمة في "فيسبوك"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 26384

    عدد المصابين

  • 6447

    عدد المتعافين

  • 1005

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6330069

    عدد المصابين

  • 2883711

    عدد المتعافين

  • 376005

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الدولار يرتفع ويتخطى الـ 16 جنيهًا مع بدء تعاملات اليوم