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السودان يسجل 12 وفاة و147 إصابة جديدة بفيروس كورونا

09:48 ص الثلاثاء 02 يونيو 2020
السودان يسجل 12 وفاة و147 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا في السودان

الخرطوم- (د ب أ):

أظهرت أحدث البيانات المتوافرة بشأن أعداد ضحايا فيروس كورونا في السودان ارتفاع إجمالي عدد الوفيات به إلى 298 حالة والإصابات إلى 5173 حالة.

ونشرت وزارة الصحة السودانية، الثلاثاء، على صفحتها عبر فيسبوك، التقرير الوبائي ليوم الأحد والذي أوضح تسجيل 12 حالة وفاة جديدة و 147 إصابة جديدة.

وأوضحت الوزارة أن عدد المتعافين ارتفع إلى 1522 بعد تعافي 99 شخصا.

وحثت الوزارة المواطنين على تطبيق الإرشادات الوقائية بما في ذلك التباعد الاجتماعي وغسل اليدين.

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