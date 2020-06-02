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زيمبابوي تستدعي السفير الأميركي بعد اتهامها بالتدخل في شئون الولايات المتحدة

06:34 ص الثلاثاء 02 يونيو 2020
زيمبابوي تستدعي السفير الأميركي بعد اتهامها بالتدخل في شئون الولايات المتحدة

البيت الأبيض

وكالات

استدعت زيمبابوي السفير الأميركي في هاراري، الاثنين، بعدما قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض إنها من بين "الخصوم الأجانب" الذين يستغلون الفوضى المتعلقة بمقتل جورج فلويد للتدخل في شؤون الولايات المتحدة.


وانتشرت الاحتجاجات المطالبة بتحقيق العدالة من أجل فلويد، وهو رجل من أصول أفريقية توفي في مينيابوليس بعدما جثم شرطي بركبته على رقبته لتسع دقائق تقريبا، في أنحاء الولايات المتحدة وشهدت أعمال عنف.

وقال روبرت أوبراين مستشار الرئيس دونالد ترامب للأمن القومي في مقابلة مع شبكة (إيه.بي.سي نيوز)، الأحد، إن دولا مثل روسيا والصين وإيران وزيمبابوي خصوم يستغلون الاضطرابات لتأجيج التوتر في الولايات المتحدة.​

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