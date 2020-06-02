بايدن: ترامب يستخدم الجيش ضد الشعب الأميركي

وكالات

اتهم المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية، جو بايدن، الاثنين، الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، بأنه يستخدم الجيش الأميركي ضد الشعب الأميركي.

وقال بايدن أن ترامب يستخدم الغاز المسيل للدموع ضد "متظاهرين سلميين" وكل هذا لمجرد الترويج لنفسه، وذلك بعد زيارة مفاجئة قام بها ترامب إلى كنيسة مجاورة للبيت الأبيض.

وقال بايدن في تغريدة على تويتر إن ترامب "يستخدم الجيش الأميركي ضدّ الشعب الأميركي. إنّه يطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين سلميين ويطلق عليهم الرصاص المطاطي. من أجل صورة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إنه‏ سيتخذ قرارا بنشر الجيش في حال تصاعدت الأمور لضبط الأمن والنظام بسرعة.

وأضاف ترامب في كلمة متلفزة، نقلتها شبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الثلاثاء، أن إدارته ملتزمة تماما بأن وفاة المواطن ذو الأصول الإفريقية جورج فلويد لن تذهب سدى.

وأكد أنه سيصدر أوامر رئاسية لوقف التخريب والعنف الذي تشهده عدة ولايات ردا على مقتل المواطن ذو الأصول الإفريقية جورج فلويد.

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