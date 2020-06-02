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تقرير رسمي: ١٥.٧ تريليون دولار خسائر إجمالي الناتج المحلي الأمريكي من جائحة كورونا بحلول 2030

12:20 ص الثلاثاء 02 يونيو 2020
تقرير رسمي: ١٥.٧ تريليون دولار خسائر إجمالي الناتج المحلي الأمريكي من جائحة كورونا بحلول 2030

الكونجرس الأمريكي

واشنطن - (د ب ا)

توقع تقرير صادر عن مكتب الميزانية التابع للكونجرس الأمريكي، وصول خسائر إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الفترة من 2020 إلى 2030 إلى 7ر15 تريليون دولار.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه التقديرات تقل بنسبة 3ر5 في المئة عن التقدير التراكمي لإجمالي الناتج المحلي خلال السنوات العشر المقبلة والمعلنة في يناير الماضي وقبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويتوقع مكتب الميزانية الأمريكي استمرار التداعيات الاقتصادية للجائحة على إنتاجية الاقتصاد الأمريكي وإن كان بدرجة بسيطة حتى 2030.

الكونجرس الأمريكي واشنطن فيروس كورونا

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