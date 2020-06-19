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الولايات المتحدة.. وفيات كورونا تتخطى 118 ألفا

11:27 م الجمعة 19 يونيو 2020
الولايات المتحدة.. وفيات كورونا تتخطى 118 ألفا

فيروس كورونا

(وكالات):
أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، تسجيل 23138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و178 ألفا و710 بينما زاد عدد الوفيات 733 إلى 118365.
وتمثل هذه الأرقام الحالات التي سجلتها المراكز حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس مقارنة مع تقريرها السابق، بحسب وكالة "رويترز".
ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

فيروس كورونا المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض أمريكا

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