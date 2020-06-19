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حاكم ولاية أمريكية يوقع قانونا جديدا لمساءلة الشرطة

11:26 م الجمعة 19 يونيو 2020
حاكم ولاية أمريكية يوقع قانونا جديدا لمساءلة الشرطة

مقتل جورج فلويد

وكالات:
وقّع حاكم ولاية كولورادو الأمريكية جاريد بوليس، الجمعة، قانونا جديدا لمساءلة الشرطة، وذلك وسط احتجاجات عارمة تشهدها البلاد، رفضا للعنصرية وعنف الشرطة، عقب مقتل الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد على يد رجل شرطة أبيض، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".
ويتخلص القانون الجديد من دفاع الحصانة الذي يحمي ضباط الشرطة من الدعاوى القضائية، ويسمح بمقاضاتهم بسبب سوء السلوك.
كما يحظر تطبيق "إجراءات الخنق"، كالتي قام بها رجل الشرطة لتثبيت جورج فلويد على الأرض، إذ ضغط بركبته على عنق الأخير. ويحد القانون أيضا من استخدامات القوة الأخرى.
ويفرض القانون الجديد تزويد جميع ضباط الدوريات المحلية وضباط ولاية كولورادو الذين لديهم اتصال مع الجمهور، بكاميرات في أجسادهم بحلول الأول من يوليو 2023.
ويجب نشر لقطات الكاميرا غير المعدلة للجمهور في غضون 21 يوما من تقديم شكاوى سوء السلوك، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

جورج فلويد ولاية كولورادو الشرطة الأمريكية أمريكا

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