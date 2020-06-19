مائل للحرارة نهارًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت بالدرجات

القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس السبت، مائلًا للحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد نهارًا، ويكون معتدلًا على السواحل الشمالية وحارًا على جنوب الصعيد، ويسود طقس لطيفًا ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدلًا على جنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، ونشطة على السواحل الشمالية، وتكون نشطة ومثيرة للأتربة على بعض المناطق في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيهما من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة السبت على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 22

الإسكندرية 29 21

وادي النطرون 34 22

طنطا 34 22

شبين الكوم 34 22

دمنهور 32 21

بلطيم 31 21

مطروح 28 23

السلوم 33 26

سيوة 35 27

بورسعيد 27 22

دمياط 28 21

الزقازيق 34 21

المنصورة 33 20

الإسماعيلية 34 21

السويس 34 22

العريش 28 20

رفح 28 20

رأس سدر 28 23

نخل 30 18

نويبع 31 24

طابا 30 21

كاترين 30 15

الطور 30 24

شرم الشيخ 36 27

الغردقة 35 27

مرسى علم 34 27

الفيوم 35 22

بني سويف 34 23

المنيا 35 24

أسيوط 35 24

سوهاج 36 25

قنا 36 26

الأقصر 37 28

أسوان 38 28

إدفو 38 28

أبوسمبل 37 27

الوادي الجديد 35 25

شلاتين 34 26

أبو رماد 34 25

حلايب 32 28

رأس حدربة 31 26