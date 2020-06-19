أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

مائل للحرارة نهارًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت بالدرجات

11:10 م الجمعة 19 يونيو 2020
مائل للحرارة نهارًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت بالدرجات

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس السبت، مائلًا للحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد نهارًا، ويكون معتدلًا على السواحل الشمالية وحارًا على جنوب الصعيد، ويسود طقس لطيفًا ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدلًا على جنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، ونشطة على السواحل الشمالية، وتكون نشطة ومثيرة للأتربة على بعض المناطق في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيهما من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة السبت على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 22

الإسكندرية 29 21

وادي النطرون 34 22

طنطا 34 22

شبين الكوم 34 22

دمنهور 32 21

بلطيم 31 21

مطروح 28 23

السلوم 33 26

سيوة 35 27

بورسعيد 27 22

دمياط 28 21

الزقازيق 34 21

المنصورة 33 20

الإسماعيلية 34 21

السويس 34 22

العريش 28 20

رفح 28 20

رأس سدر 28 23

نخل 30 18

نويبع 31 24

طابا 30 21

كاترين 30 15

الطور 30 24

شرم الشيخ 36 27

الغردقة 35 27

مرسى علم 34 27

الفيوم 35 22

بني سويف 34 23

المنيا 35 24

أسيوط 35 24

سوهاج 36 25

قنا 36 26

الأقصر 37 28

أسوان 38 28

إدفو 38 28

أبوسمبل 37 27

الوادي الجديد 35 25

شلاتين 34 26

أبو رماد 34 25

حلايب 32 28

رأس حدربة 31 26

هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة الطقس

الخبر التالى:

الصين تتهم الأمم المتحدة بالتدخل في شؤونها الداخلية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 50437

    عدد المصابين

  • 13528

    عدد المتعافين

  • 1938

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8477948

    عدد المصابين

  • 4444418

    عدد المتعافين

  • 452225

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصر تحيل أزمة سد النهضة إلى مجلس الأمن