الصحة العالمية تحذّر: "مرحلة جديدة وخطيرة" من وباء "كورونا"

جنيف - (د ب أ):

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيربريسوس، اليوم الجمعة، إن الحصيلة اليومية لحالات الإصابة الجديدة على مستوى العالم، تسجل رقما قياسيا جديدا بلغ أكثر من 150 ألف حالة، محذرًا من أن وتيرة الجائحة تتسارع.

وكان حوالي نصف حالات الإصابة الجديدة التي تم الإبلاغ عنها لمنظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء قادما من الأمريكتين، في حين جاءت الأعداد الأكبر أيضا من جنوب آسيا والشرق الأوسط.

وقال أدهانوم في مؤتمر صحفي في جنيف إن "العالم يشهد مرحلة جديدة وخطيرة".

وقال إن هناك خطرًا متصاعدًا، نظرًا؛ لأن الكثير من الناس لم تعد تريد البقاء حبيسة في منازلها، بينما تتحمس الحكومات لإعادة فتح مجتمعاتها واقتصاداتها.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية إننا "ندعو كل الدول وكل المواطنين لممارسة أقصى درجات الحذر".