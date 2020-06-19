السفارة المصرية بواشنطن تستأنف خدماتها القنصلية الاثنين المقبل

واشنطن - أ ش أ

أعلنت السفارة المصرية بواشنطن، اليوم الجمعة، من خلال قسمها القنصلي أنه تقرر استئناف تقديم الخدمات للجمهور بالحضور الشخصي بمقر القسم القنصلي بشكل استثنائي اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

وأوضحت السفارة، في بيان اليوم، أنه سيتم استقبال المواطنين وجمهور المتعاملين يوميا اعتبارا من الساعة 9:30 صباحا وحتى 12:30 ظهرا ما عدا يومي السبت والأحد.

وأضافت أنه سيتم تقديم الخدمات تباعا بأولوية الحضور مع السماح بدخول أصحاب المعاملات فقط دون أي مرافقين، وتواجد خمسة أفراد فقط كحد أقصى في ذات الوقت داخل صالة المعاملات التزاما بقواعد التباعد الاجتماعي، منبهة إلى ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية مثل ارتداء كمامات الوجه.

ونوهت إلى استمرار إتمام المعاملات التي تتم عبر البريد على النحو المعتاد وفقا للضوابط الموضحة على الموقع الإلكتروني للسفارة.

وأكدت السفارة ثقتها في وعي المواطنين وحرصهم على الالتزام بالمعايير والضوابط في إطار الحرص على صحة وسلامة الجميع.